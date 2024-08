PSG : Willian Pacho a déjà marqué des points

En dépit du score fleuve, tout n’a pas été si facile pour le PSG hier au Havre (4-1). Le début de seconde période a été compliqué et c’est finalement la qualité du banc de touche qui a fait la différence avec les buts des internationaux français Dembélé, Barcola et Kolo Munai sur penalty. Luis Enrique avait misé sur une composition de départ avec des joueurs qui avaient réalisé une préparation complète. Willian Pacho est arrivé il y a moins de dix jours mais en étant déjà au point physiquement. On l’avait déjà vu à l’œuvre contre le RB Leipzig et ça s’est confirmé au stade Océane.

Associé à Lucas Beraldo, l’Équatorien recruté 40 M€ à l’Eintracht Francfort a impressionné par son autorité et ses qualités défensives. Même s’il a été pris une fois sur un contrôle orienté de Casimir, le gaucher n’a pas du tout semblé intimidé pour sa première en match officiel. Ses jaillissements et sa domination dans le jeu aérien ont fait du bien à une équipe qui a parfois flotté collectivement. Son entente avec le jeune Brésilien a même bien fonctionné et il s’est montré capable d’être dur sur ses adversaires. Ses qualités ne sont pas sans rappeler celles d’un certain Presnel Kimpembe.

Une première en match officiel réussie

La presse est unanime après cette prestation. La rédaction de Foot Mercato lui a attribué un solide 6,5, quand Le Parisien s’est contenté d’un 6, alors que L’Equipe lui a donné un 7. Tout le monde a remarqué sa sérénité et son léger déchet technique dans les relances. Dans le jeu court en revanche, Pacho n’a pas perdu un ballon et mieux encore, il a remporté 4 de ses duels sur les 7 disputés et récupéré 5 ballons dans les pieds adverses. Tout n’a pas été parfait évidemment mais c’est d’ores et déjà une première réussie.

La recrue est dans la lignée de João Neves, lui aussi décisif pour sa première apparition en match officiel avec son nouveau club. C’est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions, d’autant que la saison du PSG commence véritablement avec la Ligue des Champions. Il faudra reproduire ce genre de prestation contre des équipes d’un tout autre calibre mais c’est plutôt de bon augure pour la suite, en plus du message envoyé à la concurrence en interne. Blessés, Kimpembe et Hernandez sont prévenus, comme Skriniar, Beraldo et même Marquinhos.