PSG : la première réussie de Willian Pacho

Le PSG réalise un mercato assez étrange. Orphelin de Kylian Mbappé, le club de la capitale n’a toujours pas remplacé le Bondynois et la perte d’un tel joueur, certes auteur d’une saison compliquée, n’est jamais anodine. Éliminée en demi-finale de Ligue des champions l’an dernier, la bande à Luis Enrique devra faire mieux d’ici à quelques mois. Et pour ce faire, le Paris Saint-Germain devra passer la seconde sur le marché des transferts. Pour le moment, seuls Matvey Safonov, João Neves et Willian Pacho ont posé leurs valises dans la capitale.

Des noms peu ronflants, mais qui peuvent s’avérer être de très bonnes pioches. Alors que le gardien russe n’est pas destiné à être le numéro 1 tant que Gianluigi Donnarumma est toujours là, le jeune milieu portugais est l’un des plus prometteurs à son poste. Dès lors, le doute planait quant aux réelles qualités du défenseur équatorien, Willian Pacho. Ce dernier, fraîchement arrivé de l’Eintracht Francfort il y a quelques jours, était titulaire face au RB Leipzig ce samedi. Et le joueur de 22 ans a répondu présent.

Willian Pacho a mis tout le monde d’accord

En effet, titularisé en charnière centrale aux côtés de Milan Skriniar, le natif de Quininde a montré de belles choses. Solide, propre à la relance et déjà autoritaire sur plusieurs duels, Pacho a montré qu’il pouvait être une réelle alternative pour l’arrière-garde parisienne cette saison. Souvent au marquage de Loïs Openda, l’Équatorien a fait forte impression auprès du buteur belge : « Il est très fort, très rapide, dur sur l’homme. Il a la qualité de casser les lignes, de dribbler. Je pense que ça peut être une très bonne recrue pour Paris. C’était son premier match, il est là depuis deux jours et je pense qu’il doit s’habituer, mais ça ne va pas tarder. C’est un bon joueur qui est fort techniquement et qui sait ce qu’il doit faire. Il est très intelligent et n’aura pas de mal à s’imposer et à prendre ses marques dans cette équipe. »

Plus mesuré, Willian Pacho n’a pas caché non plus sa satisfaction après ses 63 premières minutes réussies sous les couleurs du PSG : « Je suis très content de mon premier match. Maintenant, il faut continuer à travailler pour s’améliorer chaque jour. Le staff m’a expliqué comment on jouait et ce qu’il attendait de moi. Je me suis senti à l’aise pour cette première. Je suis quelqu’un qui aime bien aller au contact, mais j’aime bien aussi être joueur et avoir le ballon. Et j’aime mettre mon agressivité au service de l’équipe. Je peux jouer des deux côtés de l’axe, ça ne me pose aucun problème. » Il faudra désormais réussir ses débuts en Ligue 1 vendredi prochain face au Havre (21h).