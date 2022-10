Real Madrid : tout le monde se lève pour Federico Valverde !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid du futur. Ces derniers mercatos, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont recruté plusieurs jeunes talents à fort potentiel l'image d'Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Rodrygo ou encore Vinicius Jr. Des transferts attendus et médiatisés. Federico Valverde, lui, n'a pas vraiment été dans la lumière lors de son arrivée dans la capitale espagnole en août 2016. Grand espoir de Peñarol, club où il a évolué durant 8 ans, l'Urugayen avait tapé dans l'oeil des Madrilènes. Ces derniers avaient donc déboursé environ 5 M€ pour ce véritable pari sur l'avenir.

De l'ombre à la lumière

Arrivé à Madrid à l'âge de 18 ans, il a d'abord été envoyé avec le Castilla lors de sa première saison (3 buts en 32 matches). La saison suivante, en 2017-18, le polyvalent milieu de terrain a été prêté au Deportivo La Corogne pour engranger du temps de jeu et découvrir la Liga. Il est ensuite revenu au Real Madrid, où il a gravi les échelons pour s'imposer dans le onze de départ de Carlo Ancelotti. Une belle prouesse pour l'Uruguayen, d'autant que la concurrence est féroce. Mais cela ne semble pas gêner le footballeur de 24 ans, qui prend de plus en plus le pouvoir.

Hier soir, alors que tout le monde surveillait de près Karim Benzema, tout juste sacré Ballon d'Or, Valverde a tiré son épingle du jeu. En effet, il a ouvert le score lors de la victoire 3-0 face à Elche en envoyant un missile au fond des filets à la 11e minute de jeu. Une nouvelle réalisation pour le natif de Montevideo, plus indispensable que jamais à son équipe selon les observateurs. Un «coup de canon en or», titre d'ailleurs ce jeudi AS qui a commenté ensuite :« un autre coup de fouet de Valverde a ouvert la voie du triomphe face à Elche».

Valverde prend le pouvoir

De son côté, Marca l'a surnommé "Erling Valverde" et a parlé d'un joueur moderne. Il faut dire que le milieu, utilisé aussi en tant qu'ailier par Carlo Ancelotti, empile les buts. Il en est à 6 en 15 matches toutes compétitions confondues (2 assists). C'est autant que KB9 et un de moins que Vinicius. Déjà buteur lors du Clasico face au Barça dimanche, Fede Valverde est sur une belle série. Ce qui peut lui permettre d'ailleurs de tenir le pari que son coach lui a lancé, à savoir marquer au moins 10 buts cette saison. Le joueur en a d'ailleurs parlé hier soir après le match.

«Je suis heureux pour l'équipe. Il (Ancelotti) l'a déjà dit, il faut réussir à passer les dix buts. Je suis concentré pour le faire. C'est une belle pression». Le joueur a été félicité par son entraîneur. «Avec Valverde, j'ai déjà pris des risques en lui disant qu'il allait marquer 10 buts et j'espère qu'il atteindra vite ce total pour que je n'arrête pas ma carrière (ça fait partie de leur pari, ndlr). Il est très bon et il me surprend à chaque match car il est bon dans tous les domaines : l'aspect offensif, défensif, la frappe, les courses… Si on pense à un milieu moderne en ce moment, on ne peut penser qu'à Valverde.» Un bel hommage pour un joueur enfin dans la lumière à Madrid.