CdM : le Grand Rex diffusera le premier match des Bleus

Alors que la Coupe du Monde 2026 débutera dans quelques semaines, les passionnés du ballon rond et plus particulièrement de l’équipe de France viennent d’apprendre une bonne nouvelle. En effet, le Grand Rex diffusera le premier match des Bleus face au Sénégal.

La suite après cette publicité

A noter que d’autres matches devraient être diffusés dans des conditions optimales : climatisation, écran géant et ambiance de folie. En espérant désormais que les hommes de Didier Deschamps débutent au mieux la plus prestigieuse des compétitions internationales…