Napoli - Union Berlin : les compositions officielles

La Ligue des Champions reprend ce mercredi soir avec un joli choc entre le Napoli et l’Union Berlin. A domicile, les Partenopei s’organisent dans un 4-3-3 avec Alex Meret qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Natan et Mario Rui en défense. André-Franck Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka et Piotr Zielinski se retrouvent dans l’entrejeu. Mateo Politano et Khvicha Kvaratskhelia occupent les ailes avec Giacomo Raspadori devant.

De leur côté, les Allemands s’articulent dans un 3-5-2 avec Frederik Rønnow dans les cages derrière Paul Jaeckel, Leonardo Bonucci et Diogo Leite. Les rôles de pistons sont attribués à Josip Juranovic et Jérôme Roussillon. Rani Khedira est placé comme sentinelle avec Aïssa Laïdouni et Janik Haberer à ses côtés. Devant, on retrouve un duo constitué de Sheraldo Becker et David Datro Fofana.

Les compositions

Napoli : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Union Berlin : Rønnow - Jaeckel, Bonucci, Leite - Juranovic, Haberer, Khedira, Laïdouni, Roussillon - Fofana, Becker