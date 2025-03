EdF : des supporters français agressés en Croatie

Si la double confrontation entre la Croatie et la France ne revêt pas d’enjeux majeurs, à part une qualification en 1/2 finale de Ligue des Nations, il y a déjà de l’électricité dans le camp croate. Comme le révèle RMC, un groupe de supporters des Irrésistibles Français a été pris à partie à Split, mercredi soir, à la veille de la rencontre aller prévue au Poljud Stadion.

Les six membres des IF se baladaient en prenant la direction de leur hôtel, avant d’être chahutés par huit jeunes, leur demandant s’ils étaient des "Ultras français". S’en sont suivies quelques intimidations et même une agression physique puisque Hervé Mougin, président de l’association des supporters, a reçu un coup de béquille dans le dos quand il tentait de calmer les esprits. Les Français ont même été poursuivis, avant de prendre la fuite. La police de Split s’est saisie de cet incident mais aucune plainte n’a été déposée pour le moment.