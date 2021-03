Euro U21 : les compositions officielles d'Islande-France

Malgré une entame de compétition ratée, les Espoirs français ont les cartes en main pour se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro U21, programmés à partir du 31 mai. Il faudra battre l'équipe U21 d'Islande (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), même si un match nul pourrait suffire, en cas de contreperformance russe face au Danemark.

La suite après cette publicité

Sylvain Ripoll apporte plusieurs changements par rapport au dernier match. La France évoluera en 4-3-3, avec Lafont dans les cages. Benoît Badiashile fait son retour aux côtés de Koundé en défense centrale, alors que Faitout Maouassa débute à gauche. Au milieu, Tchouaméni, confirmé, et Guendouzi, qui fait son retour, sont accompagnés par Claude-Maurice. Le trio d'attaque Ikoné, Edouard, Gouiri ne bouge pas. Les Islandais devraient également jouer en 4-3-3 avec Finnsson, Palmason, Leifsson, et Thorkelsson en défense et le trio d'attaque composé de Fridriksson, Anderson et Ingimundarsson

Les compositions d'équipes :

France : Lafont - Dagba, Koundé, Badiashile, Maouassa - Claude-Maurice, Tchouaméni, Guendouzi - Ikoné, Edouard, Gouiri

Islande : Olafsson - Finnsson, Palmason, Leifsson, Thorkelsson - Willumsson, Thordarson, Baldursson - Fridriksson, Anderson, Ingimundarsson