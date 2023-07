Amical : l’OM s’incline par la plus petite des marges face à Eupen

La semaine est longue à Marseille. Ce vendredi, Pablo Longoria a officialisé la fin d’aventure entre l’Olympique de Marseille et Dimitri Payet lors d’une conférence de presse émouvante. Dans la soirée, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Une mauvaise et une bonne nouvelle, donc. Mais il est déjà l’heure de penser au terrain.

La semaine passée, les Marseillais de Marcelino s’étaient imposés sur le score de deux buts à zéro, deux réalisations de Vitinha, contre Nîmes pour le premier match de préparation, à la Commanderie. Ce samedi midi, Valentin Rongier et ses coéquipiers jouaient leur seconde rencontre de préparation contre le KAS Eupen, dans le complexe de Marienfield, en Allemagne, où les Phocéens séjournent.

Clauss trouve la barre

Pour cette rencontre, Marcelino avait décidé de titulariser Lopez, Balerdi, Nyakossi, Clauss, Soglo, Rongier, Gueye, Guendouzi, Ounahi, Ünder et Vitinha. Pablo Longoria, Javier Ribalta et David Friio, tous habillés avec le survêtement bleu ciel du club, avaient pris place sur un banc afin d’observer le deuxième test de leur nouvel entraîneur.

Dès les premières minutes, l’OM allait de l’avant. On distinguait aussi une petite surprise puisque Pape Gueye semblait évoluer en attaque avec Vitinha, Ünder et Ounahi s’occupant des flancs. C’est d’ailleurs le Marocain qui allumait la première mèche. Sa frappe, suite à un coup franc de Clauss, était déviée en corner (4e). Quasiment dans la foulée, Clauss se battait bien sur le flanc droit, pénétrait dans la surface et, d’une frappe du gauche, trouvait la barre transversale (6e).

L’OM mené contre le cours du jeu

L’OM dominait. Les Belges n’avaient pas franchement d’opportunités jusqu’à la 13e minute et un corner concédé par Nyakossi. Le coup de pied de coin était botté de la gauche vers la droite, était dévié au premier poteau, puis remis de la tête dans l’axe. C’est là que se trouvait Baiye, qui envoyait le cuir dans la lucarne de Lopez (0-1, 13e).

Le rythme retombait un petit peu, les petites fautes se multipliaient et l’équipe belge était mieux en place, gênant bien mieux les offensives marseillaises. Aux alentours de la demi-heure de jeu, Marcelino décidait de faire un ajustement. Pape Gueye descendait au milieu de terrain et Matteo Guendouzi prenait sa place aux côtés de Vitinha. Il ne se passait pas franchement grand-chose jusqu’à une frappe, à côté, de Vitinha (45e). À la pause, les Marseillais étaient donc menés.

Les premières minutes d’Aubameyang

Au retour des vestiaires, Amine Harit, mais surtout Pierre-Emerick Aubameyang, avec le numéro 10, entraient en jeu. Samuel Gigot, Isaak Touré, Brice Negouai, Simon, Malinovskyi, Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout faisaient aussi leur entrée. L’international gabonais ne perdait pas de temps et envoyait une première frappe dangereuse repoussée en corner par le portier (50e).

Juste après, Jordan Veretout frappait bien un coup franc, mais la tête d’Isaak Touré fuyait le cadre (55e). L’OM était revenu avec de belles intentions. Ainsi, Emran Soglo, qui fait vraiment un beau début de préparation, tentait sa chance dans un angle fermé. Il tombait une nouvelle fois sur le gardien adverse (64e). Juste avant de laisser sa place à Bilal Nadir.

Du grand Nurudeen

Décidément, le dernier rempart du KAS Eupen était grandiose. Sur un corner, Geoffrey Kondogbia smashait une frappe au premier poteau, une nouvelle fois stoppé par Abdul Nurudeen (67e). Après un nouveau bon pressing, Aubameyang était idéalement servi par Geoffrey Kondogbia, mais le nouvel attaquant de l’OM frappait de peu à côté (73e).

La rencontre devenait un peu décousue dans le dernier quart d’heure, les Belges s’enhardissaient un brin plus, toujours sans danger pour Simon. Negouai s’essayait de loin, aussi, mais trouvait, à son tour, les poings de Nurudeen (82e). Malgré une écrasante possession de balle et quelques belles occasions dont une main dans la surface non sifflée après une frappe de Malinovskyi (88e) et un poteau d’Aubameyang (90e +3), les Phocéens se sont inclinés un but à zéro sur la quasi seule occasion du dernier 15e de Jupiler League.