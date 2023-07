Amical : l’OM brille pour la première de Marcelino avec un doublé de Vitinha contre Nîmes

La suite après cette publicité

Retour aux affaires pour l’Olympique de Marseille. Désormais coaché par le technicien espagnol Marcelino, le club du sud de la France s’en allait défier le Nîmes Olympique (National 1) dans son complexe d’entraînement du Centre Robert Louis-Dreyfus. Une grande première pour cette équipe qui avait à cœur de montrer les fruits de tout le travail effectué sur les derniers jours avec son nouvel entraîneur. Pour cette rencontre, le 4-4-2 classique de Marcelino était composé de cadres comme Pau Lopez, Samuel Gigot, Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi mais aussi de jeunes comme Brice Negouai, Isaak Touré, Ange Lago et Bilal Nadir.

Prenant doucement le contrôle des opérations, l’OM se montrait rapidement avec une tentative contrée de Mattéo Guendouzi (5e) puis une frappe d’Ange Lago devant la surface qui ne trouvait pas le cadre (7e). Bien entré dans son match et affirmant ses intentions, l’Olympique de Marseille dictait le tempo avec un pressing haut et la volonté d’imposer sa volonté à son adversaire. Ainsi, les occasions se multipliaient à l’image d’une tête de Jordan Veretout consécutif à un centre de Ruslan Malinovskyi qui ne trouvait pas le cadre (21e). Puis Cengiz Ünder sur une déviation de l’Ukrainien se mettait en position de tir, mais tombait sur une belle parade d’Amjhad Nazih (27e).

Juste après sur un coup franc, Jonathan Clauss manquait de peu la faille (32e). Finalement, c’est un Olympique de Marseille intéressant, manquant de réalisme, mais peu inquiété qui rentrait sur un score de parité au vestiaire. En seconde période, les effectifs changeaient et les Phocéens pouvaient compter sur d’autres cadres comme Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Valentin Rongier, Dimitri Payet et Vitinha quand la recrue Geoffrey Kondogbia faisait ses premiers pas avec le maillot olympien. Toujours aussi actifs, les Phocéens étaient cette fois récompensés. Très vite, Emran Soglo faisait la différence dans le couloir gauche et centrait en retrait pour … Vitinha. L’attaquant portugais ne se faisait pas prier et fusillait le gardien d’un missile sous la barre (1-0, 49e). Un bon bol de confiance pour lui. Solidement en tête dans ce match, l’Olympique de Marseille va continuer à jouer vers l’avant et à se procurer des occasions.

Sur coup franc, Dimitri Payet obligeait le gardien à la parade alors que le ballon se dirigeait vers la lucarne gauche (56e). Puis la tentative de François-Régis Mughe - qui avait fait la différence dans la défense au préalable - s’envolait au-dessus du cadre (62e). Finalement, un excellent service de Valentin Rongier dans la profondeur pour Vitinha a permis au Portugais de fixer le gardien et de le tromper d’une belle frappe (2-0, 70e). Un nouveau but suivi d’une nouvelle occasion franche puisqu’il fallait une nouvelle parade du gardien pour empêcher François-Régis Mughe d’alourdir le score (75e). Intéressant aussi, le jeune Emran Soglo y allait aussi de sa tentative mais trouvait le petit filet extérieur (84e). Avec cette victoire 2-0, l’OM version Marcelino démarre parfaitement sa préparation à l’image de son buteur Vitinha qui a vu double. Prochain rendez-vous samedi prochain pour l’OM avec un duel face à la formation belge d’Eupen.