Pierre-Emerick Aubameyang rejoint l’OM

La suite après cette publicité

L’OM tient son attaquant pour cette nouvelle saison 2023/2024. Après le départ d’Alexis Sanchez un an seulement après son arrivée, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui vient renforcer le club phocéen. Comme nous pouvions le confirmer, le Gabonais a été libéré de sa dernière année de contrat à Chelsea, condition sine qua non à sa venue sur la Canebière. Il débarque donc avec le statut d’agent libre à 34 ans. L’information vient d’être officialisée par le club phocéen sur ses réseaux sociaux.

«L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.(…) L’OM souhaite la bienvenue à Pierre-Emerick Aubameyang.» informe le communiqué. L’ancien Barcelonais a paraphé un bail dont la durée n’a pas filtré, mais qui devrait être de trois ans, après avoir satisfait à la visite médicale. C’est son grand retour en Ligue 1, 10 ans après son départ de l’AS Saint-Etienne.

À lire

JT Foot Mercato : l’Olympique de Marseille casse tout sur le mercato !

Une référence à son poste

Avec l’avant-centre dans ses rangs, l’Olympique de Marseille s’offre un peu de vitesse et de profondeur devant, après avoir eu des éléments comme Arek Milik et Alexis Sanchez. En perdition chez les Blues où il n’avait plus sa place au sein de l’effectif, Aubameyang a démontré qu’avec le FC Barcelone, où il a évolué entre janvier et juin 2022, il avait conservé toutes ses qualités de buteur (13 réalisations et 1 passe décisive en 24 rencontres toutes compétitions confondues).

La suite après cette publicité

Si son comportement n’a pas toujours donné satisfaction ces dernières années, notamment à Arsenal sous les ordres de Mikel Arteta, l’attaquant reste une référence en Europe. Il tentera d’accompagner l’OM en Ligue des Champions. Pour cela, il faudra passer le 3e tour des qualifications au début du mois d’août, puis en cas de qualification, un tour de barrage deux semaines plus tard, avant de peut-être voir la phase de groupes, et rejoindre le PSG et le RC Lens.