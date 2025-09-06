Angleterre : l’étonnante sortie médiatique de Thomas Tuchel sur Mason Greenwood

Mason Greenwood doit profiter de la trêve internationale pour se poser un peu après des dernières semaines intenses à Marseille. Entre l’affaire Rabiot/Rowe, les mauvais résultats du début de saison et sa piètre prestation à Lyon où il a été sorti dès la pause, l’attaquant a probablement besoin de s’éloigner des attentions médiatiques. Il a pourtant fait l’objet de discussions publiques en Jamaïque où Steve McClaren, le sélectionneur, a été interrogé à son sujet.

Le Marseillais a obtenu le passeport jamaïcain nécessaire pour venir en sélection mais il n’a, jusque-là, pas répondu favorablement à l’appel de la fédération locale. « Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous durant ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été dit qu’il ne s’engage pour le moment avec personne, se désolait McClaren en conférence de presse il y a trois jours. C’est un peu décevant, il va sans doute falloir être plus patients.»

Greenwood n’a pas renoncé officiellement à l’Angleterre

En contact avec la famille de Greenwood depuis son arrivée au poste en 2024, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre (2006-2007) s’est tout de même dit optimiste. «Nous allons continuer à le solliciter, car je sais, d’après mes conversations avec Mason, qu’il adore la Jamaïque. Il veut se concentrer sur le football en club et ne pas s’engager avec une équipe internationale pour le moment. Il prend son temps. Qui sait ce que l’avenir réserve ?» Pour rappel, Greenwood peut postuler à cette sélection grâce à son grand-père.

Mais il ne semble pas si déterminé que cela, lui qui a connu 1 cape avec l’équipe d’Angleterre sous Gareth Southgate contre l’Islande en septembre 2020. Entré à 12 minutes de la fin, celui qui était alors âgé de 18 ans avait été renvoyé chez lui dès le match suivant pour avoir enfreint les règles de quarantaine liées à la pandémie de covid-19. Pour venir en Jamaïque, il doit rédiger un courrier confirmant son engagement ferme et définitif, qui lui interdirait de facto une nouvelle convocation avec les Three Lions. Or, il n’a jamais franchi le pas. Pense-t-il encore dans un coin de sa tête à l’Angleterre ?

Tuchel : «Je n’exclus rien, mais il n’est pas notre priorité pour le moment»

La question mérite d’être posée d’autant que Thomas Tuchel a abordé le sujet lui aussi. «Je ne lui ai pas parlé jusqu’à présent, assurait hier le technicien allemand face à la presse. Je n’ai parlé ni à lui, ni à son entourage. J’avais cru comprendre qu’il essayait de jouer pour la Jamaïque, donc nous n’y avons plus pensé.» Seulement, le sélectionneur n’a pas non plus fermé la porte. «Il n’est pas dans nos plans pour le moment et nous ne pensons pas à lui pour notre équipe. Je n’exclus rien, mais il n’est pas notre priorité pour le moment.» Il n’y a pas de fumée sans feu.