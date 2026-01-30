Et si le salut offensif du LOSC passait par Boussadia et Malanda ?

Si le LOSC a gagné hier son premier match de l’année face à Fribourg (1-0), le club nordiste n’a pas encore chassé tous les doutes. Certains joueurs ont encore le moral dans les chaussettes, et l’infirmerie se remplit après les blessures d’Hamza Igamane et Nabil Bentaleb. À son crédit, le LOSC a souvent su s’appuyer sur la qualité de sa formation pour remonter la pente ces dernières années. Lucas Chevalier, Leny Yoro, Ayoub Bouaddi ou encore Carlos Baleba, arrivé en post-formation, se sont ainsi tous révélés sous le maillot lillois.

Cette saison, Soriba Diaoune, buteur face à Auxerre, a également connu ses débuts en Ligue 1. L’ailier né en 2007 est d’ailleurs de plus en plus utilisé par Bruno Genesio, qui l’a fait jouer lors des 8 derniers matchs du LOSC. Mais derrière l’attaquant de 18 ans, la qualité ne manque pas non plus. Plusieurs jeunes de la génération 2008 brillent en attendant leur tour et Lille gagnerait peut-être à s’appuyer sur eux. C’est surtout le cas de Saad Boussadia et de Jephthé Malanda, probablement les deux plus gros talents offensifs de la jeunesse lilloise. Le premier était dans le groupe face à Fribourg hier soir, tandis que le second devrait vite l’imiter si l’on s’en tient à la logique. Malanda est le meilleur buteur du centre de formation de Lille cette saison (10 buts), et ses performances n’échappent à personne avec l’équipe réserve. Enfin, Adeagan Goffi a déjà fait quelques apparitions en pro, tandis que les gardiens Zadig Lanssade et Thomas Sajous ont intégré le groupe professionnel, mais sans avoir encore eu leur chance. Hier, la victoire de l’OL en Europa League nous a rappelé que la formation pouvait encore être un levier décisif.