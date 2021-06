Bayern Munich : l'étonnante sortie de Pavard sur son avenir

La suite après cette publicité

L'Euro débute ce soir, mais les Bleus ont encore un peu de temps pour se préparer puisqu'ils ne vont décoller pour l'Allemagne que le 14 avant d'affronter la Mannschaft le 15. Pour autant, le programme continue normalement avec au menu un entraînement et des conférences de presse. Ce vendredi, c'était au tour de Benjamin Pavard et de Wissam Ben Yedder de s'y coller. Le Munichois, interrogé à propos de la longévité des Français dans le club bavarois, a fait une sortie des plus étonnantes sur son avenir.