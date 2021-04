Premier League : Michy Batshuayi frustre Everton

Everton semblait tenir sa première victoire en Premier League depuis un mois. Grâce à un but de James Rodriguez en début de seconde période (56e), les hommes de Carlo Ancelotti ont longtemps mené au score contre Crystal Palace mais c'était sans compter sur Michy Batshuayi.

La suite après cette publicité

Entré deux minutes plus tôt à la place de Jordan Ayew, l'attaquant belge a inscrit son 2e but de la saison en championnat mais surtout permis d'égaliser en fin de rencontre (86e) pour prendre le point du nul (1-1) à Goodison Park. Si Les Eagles sont 12es, les Toffees peuvent nourrir des regrets. 8es, ils auraient pu rejoindre Tottenham, Liverpool et West Ham avec 49 points.

Le classement de la Premier League à retrouver ici.