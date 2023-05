Vidéo : le retourné de Casemiro enflamme Twitter

La suite après cette publicité

C’est le seul et unique but de ce match entre Bournemouth et Manchester United ! Et quel but somptueux ! C’est l’œuvre de Casemiro qui s’est mis aux avant postes et décoche un retourné zlatanesque en une fraction de seconde ! Ce chef d’œuvre a enflammé les Twittos du monde entier ! 4ème de Premier League, les Reds se rapprochent d’une qualification pour la Ligue des Champions l’année prochaine ! Bonne opération pour Erik ten Hag et ses hommes, mais attention tout n’est pas joué.

