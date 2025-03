Jean-Michel Larqué en remet une couche sur Aurélien Tchouameni

«District régional, il abuse, il aurait pu dire mieux.» Aurélien Tchouaméni avait répondu avec le sourire à Jean-Michel Larqué, lequel l’avait sévèrement critiqué après sa prestation en Croatie en quart de finale aller de Ligue des Nations. Le milieu de terrain s’est bien rattrapé au retour, participant à la qualification des Bleus au Final Four, et se permettant un petit tacle à l’adresse du consultant de RMC Sport. «La vérité, c’est que quand je dis que je n’écoute pas les critiques, c’est que ce n’est pas parce que quelqu’un dit que j’ai un niveau de district régional 1, que ça veut dire que j’ai un niveau de district régional 1.» L’ancien commentateur de TF1 en a remis une couche ce mardi dans l’émission Rothen s’enflamme.

La suite après cette publicité

«Je suis extrêmement flatté. Je suis flatté qu’un international du Real Madrid et de l’équipe de France soit sensible à mes propos, a-t-il ironisé. Je ne me pensais pas aussi célèbre et je pensais aussi que les gens avaient aussi un peu le sens de l’humour. Mais visiblement, celui-là ils l’ont laissé sur le porte-manteau au vestiaire.» Dans sa diatribe, Larqué avait surtout attaqué Guendouzi, lui aussi très décevant jeudi dernier. «Et puis, comme il y a des gens qui ont le sens de l’humour, contrairement à Tchouaméni, je n’enlève pas un mot mais pas un mot, pas un point, pas une virgule, à ce que j’ai dit sur le niveau du milieu de terrain de l’équipe de France en Croatie. Pas un mot! insiste l’ancien meneur de l’AS Saint-Etienne, avant de conclure. Là j’ai gagné la reconnaissance de Tchouaméni qui ne savait peut-être pas que j’existais, je suis flatté.»