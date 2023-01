Barça : Memphis Depay s’est mis d’accord avec l’Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

Memphis Depay et le FC Barcelone, cela pourrait se terminer plus tôt que prévu. Sous contrat avec les Blaugranas jusqu’en juin 2023, Memphis Depay pourrait s’en aller dès cet hiver afin de découvrir un nouveau projet. Déjà cité du côté de l’Inter Milan, c’est aujourd’hui avec l’Atlético de Madrid que le Néerlandais est le plus proche de s’engager.

Selon les dernières informations de Sport, l’Atletico et l’ex-capitaine de l’OL ont déjà conclu un accord pour un contrat jusqu’en 2025 avec une saison supplémentaire en option. Mais le Néerlandais attend que Catalans et Madrilènes se mettent d’accord, ce qui est encore loin d’être fait. Le Barça attend une belle proposition économique de l’Atlético, mais n’écarte pas le scénario que Memphis Depay continue jusqu’au 30 juin prochain s’il n’y a pas d’accord. Il serait alors libre.

