CdM 2030 : la finale organisée au Maroc ?

La FIFA a publié, dans la nuit de vendredi à ce samedi, un rapport d’évaluation de plus de 170 pages sur la Coupe du monde 2030. Les noms des trois stades candidats pour accueillir la finale ont été officialisés : le Camp Nou (Barcelone), le Santiago Bernabéu (Madrid), et le Stade Hassan II (Casablanca). L’enceinte du FC Barcelone, le stade du Real Madrid et l’enceinte marocaine de 115 000 places - qui sera achevée en 2028 - ont tous trois reçu la note de 4,3 sur 5 dans les critères d’évaluation de l’organisation du football mondial.

Cette 24e édition de la Coupe du monde devrait s’organiser en Espagne, au Portugal et au Maroc. Ces trois pays seront officiellement désignés comme pays hôtes de ce Mondial 2030, le 11 décembre prochain, lors d’un congrès de la FIFA. Les premiers matchs de cette Coupe du monde devraient se dérouler en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, pour célébrer les 100 ans depuis la première édition.