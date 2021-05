Ligue 1 : l'OL est au fond du trou après le terrible fiasco !

La suite après cette publicité

Finir en beauté, tel était l'objectif de l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir au Groupama Stadium face à l'OGC Nice. En effet, plusieurs personnalités du groupe rhodanien vivaient leur dernière soirée entre Rhône et Saône, à l'image Gérald Baticle, qui va entraîner le SCO d'Angers, de Christophe Revel (entraîneur des gardiens) ou encore de Rudi Garcia, qui a annoncé son départ. Même chose du côté des joueurs avec notamment le capitaine Memphis Depay, en fin de contrat, ou encore Maxwel Cornet, qui a un bon de sortie. Tout ce joli petit monde espérait donc terminer sur une bonne note cet exercice 2020-21.

Soutenus par quelques supporters présents autour du Groupama Stadium, les Gones avaient, en effet, encore l'occasion de terminer sur le podium. Quatrièmes avant le coup d'envoi de cette 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats, les Olympiens (76 points) pouvaient encore espérer dépasser l'AS Monaco (3e, 77 points) dans la dernière ligne droite. Pour cela, il fallait absolument l'emporter face aux Aiglons et que le club princier ne s'impose pas dans le même temps à Lens. La première partie du contrat n'a malheureusement pas été respectée. Après avoir mené au score par deux fois (1-0, puis 2-1), les Lyonnais se sont finalement inclinés 3 à 2 face aux Niçois.

Une immense déception

Un match à l'image de leur saison, avec une mi-temps jouée et une deuxième insipide. Cette défaite empêche donc l'OL de prendre la troisième place du podium. Et l'OL peut avoir de sacrés regrets puisque Monaco n'est pas parvenu à faire mieux qu'un match nul à Lens (0-0). Si les Gones s'étaient donc imposés face à Nice, ils seraient passés devant au classement. Une terrible désillusion. Après le coup de sifflet final, les Olympiens, qui disputeront donc la C3, étaient déçus et abattus à l'instar d'Anthony Lopes, au micro de Canal+.

«On a tout perdu. Je n'ai pas de mots. C'est très dur. Si Lyon mérite d'aller en Ligue des Champions ? Sur notre deuxième partie de saison (il s'arrête)...non je ne pense pas. On a pêché dans pas mal sur de matchs. On a perdu beaucoup de points à domicile. C'est très dur mentalement cette saison (il souffle). Il va falloir se relever pour aller de l'avant». Idem pour Maxence Caqueret. « C’est une très grosse déception. On ne gagne pas. C’est encore plus frustrant quand on voit le résultat de Monaco. On aurait pu et dû faire mieux. On va devoir corriger cela dès la saison prochaine.»

Garcia enrage

Memphis Depay, lui, ne sera plus là. Mais le Néerlandais était tout aussi déçu. «Nous avons perdu le fil du match. On a concédé deux buts en seconde période. Je pense qu'on a arrêté de jouer un peu. On a contrôlé la première période et je suis triste de la manière dont le match s'est déroulé. On ne peut pas jouer au football sérieusement comme ça. Je suis énervé. Il faut oublier ça. C'est un peu à l'image de notre saison. Lyon mérite la 3e place ? Oui et non. On s'est battu en équipe, toute la saison. Si on met de côté quelques fois... mais c'est comme ça, on ne peut plus rien faire d'autre. Il faut se regarder dans le miroir.»

Rudi Garcia était aussi catastrophé. «C’est un scénario cauchemar pour nous. Nous n’avons pas été capables de battre une équipe qui ne jouait plus rien. On a fait une bonne première mi-temps. On était devant à la pause. On fait une deuxième mi-temps très mauvaise. On prend un deuxième but indigne d'une équipe pro. Ensuite on est mené et ça devient dur et on se retrouve à la porte de la Ligue des Champions. La faute revient à moi d’abord, à l’équipe ensuite. Nous n’avons pas réussi à ramener un trophée au Président, au club, aux supporters. C’est la fausse note de cette fin de saison».