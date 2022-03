Brésil : Tite s’inquiète pour Neymar

En conférence de presse mercredi, le sélectionneur du Brésil Tite a évoqué le cas de l’ailier du PSG Neymar. Le coach de la Seleçao a admis s’inquiéter concernant la période compliquée que traverse son joueur. « Nous avons une inquiétude générale, mais il y a des choses qui sont très intimes, à l'intérieur du vestiaire des choses particulières », a expliqué le coach auriverde.

Le sélectionneur, qui a refusé de parler plus en détails de ses conversations avec le Parisien, a rappelé qu’il faisait confiance à la star brésilienne. « Les réalités du club et celles de l'équipe nationale sont différentes. Plusieurs joueurs ont eu des difficultés dans leurs clubs et d'autres arrivent en confiance. Neymar est déjà habitué à jouer sous pression » a déclaré Tite qui a ajouté que Neymar commencera sur le terrain jeudi lors du match face au Chili comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.