Le premier but d’Arda Güler met le feu à l’Espagne, énorme scandale en Angleterre après l’attentat de Doku

Arda Güler fait l’unanimité

Le fait marquant de la large victoire du Real Madrid face au Celta Vigo est certainement le premier but d’Arda Güler ! Rentré avant le temps additionnel, le Turc a «illuminé la fête» comme le placarde AS avec son tout premier but sous le maillot madrilène. Trois blessures et 247 jours plus tard, Güler a enfin ouvert son compteur but. Le jour du gamin, se réjouit le quotidien espagnol dans ses pages intérieures. Il n’y avait qu’à voir le bonheur de l’intéressé, mais aussi celui de ses coéquipiers et des supporters pour comprendre à quel point ce but est une délivrance. «Arda ressent l’amour de Madrid», résume Marca dans ses pages intérieures. L’accolade entre le crack et Carlo Ancelotti a aussi fait le tour. Bref, le Real Madrid a assuré l’essentiel en plus d’avoir donné de la confiance à son joyau qui connaissait des débuts pour le moins compliqués.

La colère noire de Klopp et de l’Angleterre

Pour la dernière danse de Klopp face à Guardiola, les deux ennemis de toujours repartent bons amis, avec ce score nul 1-1 entre Liverpool et Manchester City. Plus entreprenant au retour des vestiaires, les Reds ont eu un nombre incalculable d’occasions franches pour tuer le match. Surtout, ils auraient pu avoir la balle de match dans le temps additionnel après l’attentat de Doku sur Mac Allister dans la surface. Crampons en avant sur le torse de l’Argentin, comme le placarde The Telegraph. Un coup de pied karaté qui a provoqué la colère noire de Klopp, mais qui n’a pas été sanctionné, malgré la VAR. Un scandale qui fait la Une des tabloïds anglais ce lundi. Pour le Daily Express c’est «100% penalty». Pour le Daily Mirror, la VAR est restée à quai, avec du Doku dans le texte. Une décision qui fait couler beaucoup d’encre dans le Royaume de sa Majesté ce matin.

Ethan, victime de son frère Kylian

Si l’aîné Kylian Mbappé voit son temps de jeu en prendre un coup au PSG, que dire du petit frère Ethan qui est le cadet des soucis, souligne L’Equipe dans ses pages intérieures. Comme révélé par la presse espagnole, il pourrait suivre son frère à Madrid tant les relations avec le PSG sont froides. «Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman, qui reproche au club de vouloir nuire à l’image de Kylian», explique une source interne du club. Le dossier Ethan Mbappé est géré par Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos. A l’heure actuellement, le milieu de terrain «semble assez loin» de signer son premier contrat professionnel avec le PSG.