OM : Pablo Longoria joue la carte de l'apaisement avec les supporters

Ce n'est pas une nouveauté : l'Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences. Incidents à la Commanderie, mise à pied d'André Villas-Boas... Le club phocéen est dans la tourmente et pour ne rien arranger, les résultats sportifs ne suivaient pas. Mais après avoir battu l'AJ Auxerre en Coupe de France mercredi dernier (2-0), les Olympiens ont enfin renoué avec la victoire en championnat ce mercredi, en battant l'OGC Nice en match en retard de la 11e journée de Ligue 1 (3-2). De quoi faire sourire les supporters, qui restent tout de même énervés.

Récemment, l'OM avait envoyé une mise en demeure à quelques groupes de supporters. De l'huile sur le feu jetée par la direction phocéenne, qui a ensuite tenté d'apaiser les choses avec son projet «Agora OM», qui n'a pas fait l'unanimité. Présent au micro de Canal + après la rencontre du jour, Pablo Longoria a donc eu le droit à des questions sur les tensions avec les fans. Et le head of football a lancé un message aux supporters phocéens après avoir d'abord évoqué la performance du jour.

Appel à l'union sacrée

«Quand il y a la victoire, c'est toujours positif, en plus dans un moment difficile. Retrouver la victoire et donner de la continuité à un bon état d'esprit, avec de la solidarité, c'est toujours important. (...) C'est le moment de l'unité. Les joueurs ont répondu sur le terrain avec de l'unité, du travail et ce retour à la victoire. On a besoin de tout le monde, on a vu la rotation dans l'effectif, les joueurs qui jouaient moins ces dernières semaines mais qui ont été importants aujourd'hui. C'est le moment d'avoir tout le monde dans le même sens», a déclaré le dirigeant espagnol qui a rapidement basculé sur le sujet des supporters.

«C'est inconcevable de connaître l'OM sans ses supporters. On a besoin d'eux, les joueurs ont besoin des supporters. On doit trouver la façon de travailler tout le monde avec de l'unité et le bon état d'esprit. On doit travailler tous ensemble maintenant. (...) Il faut que tout le monde s'unisse, qu'on se parle et qu'on trouve la solution. Et c'est la volonté du club. Ça va l'être parce que l'OM ne peut pas vivre sans ses supporters. Tout le monde doit avoir le même état d'esprit et surtout chercher l'unité pour aller chercher nos objectifs», a conclu Longoria. Le message est passé.