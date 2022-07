Cédric Hountondji rejoint Angers, Clermont l'a mauvaise

Joueur de Clermont depuis trois ans, Cédric Hountondji quitte l'Auvergne et rejoint le SCO d'Angers. «L’international béninois est né le 19 janvier 1994 à Toulouse. Évoluant au poste de défenseur central, Cédric rejoint les Noir et Blanc jusqu’en 2026 », annonce le club angevin. De son côté, Clermont a confirmé le départ de son défenseur, mais sur un ton plus amer.

«Le Clermont Foot 63 a le regret de devoir annoncer le départ de Cédric Hountondji alors qu’il comptait sur le joueur pour la saison 2022-2023. Après avoir annoncé à la reprise en juin qu’il resterait au CF63, le joueur a soudainement annoncé qu’il souhaitait irrévocablement rejoindre un autre club, de surcroît concurrent direct dans la lutte pour le maintien, sous l’impulsion d’un intermédiaire organisant ardemment son départ depuis plusieurs semaines comme il avait déjà essayé de le faire vainement à l’été 2021. Et ce, à trois semaines du premier match de la saison à venir. Néanmoins, le Clermont Foot 63 restera heureux d’avoir contribué à la relance de la carrière de Cédric et le remercie pour ce qu’il a apporté ces trois dernières saisons», peut-on lire sur le site officiel du club auvergnat.