Ligue 2 : le Paris FC renverse Sochaux et met la pression au TFC

Choc du haut de tableau en ouverture de la 26ème journée de Ligue 2 où le Paris-FC, deuxième avec 48 points (14 succès, 6 nuls, 5 revers), à 3 longueurs du leader Toulouse, recevait Sochaux, quatrième avec 44 unités (12 victoires, 8 nuls, 5 défaites). Au Stade Sébastien-Charléty, le PFC de Thierry Laurey, invaincu depuis quatre mois et sa défaite à Pau (0-1), le 16 octobre dernier, avait ainsi l'occasion de revenir sur les Pitchouns en tête du championnat. Défaits, samedi dernier à domicile, face à l'AC Ajaccio (0-1), les Sochaliens espéraient quant à eux remonter provisoirement sur le podium. Une rencontre qui démarrait cepedant sur un faux rythme où les deux formations se craignaient.

Et à l'issue d'une première période cadenassée, c'est Sochaux qui prenait les devants sur sa première et unique occasion. Profitant d'un centre de Ndour, Mauricio inscrivait, d'une tête plongeante. Mené et coupable d'un déchet technique inhabituel, le PFC tentait de réagir au retour des vestiaires et peu après l'heure de jeu Boutaïb permettait finalement aux siens d'égaliser sur coup de pied arrêté (1-1, 69e). Portés par ce but, les Franciliens poussaient et Guilavogui (2-1, 72e) puis Gueye (3-1, 75e) permettaient au PFC de totalement renverser cette rencontre en l'espace de trois minutes. Avec cette victoire (3-1), le Paris FC revient donc à hauteur de Toulouse en tête du classement. Mauvaise opération en revanche pour les Lionceaux, toujours au pied du podium et désormais menacés par l'AJ Auxerre.

