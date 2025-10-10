ASSE : les franches confidences de Lucas Stassin sur son mercato estival frustrant

Nous vous l’avions révélé dès le 21 mai dernier, mais Lucas Stassin l’a intégré bien plus tard, lorsque le mercato estival a refermé ses portes. L’AS Saint-Étienne avait été très clair, et ce n’était pas une position de façade : elle ne voulait pas vendre son attaquant belge, à moins d’une offre hors du commun. Pourtant, du côté du joueur de 20 ans, la perspective de passer une saison en Ligue 2 après avoir épaté la Ligue 1 n’avait rien de réjouissant, et ce alors qu’il se rapprochait de la sélection belge…

Mais voilà, l’ASSE a respecté sa ligne de conduite et n’a pas cédé face aux nombreuses offensives qui ont rythmé son été. Interrogé par La Dernière Heure, Lucas Stassin a ainsi listé les clubs qui se sont intéressés à lui. « Rennes est venu, il y a eu plusieurs autres clubs intéressés. Puis, en toute fin de mercato, c’était le Paris FC et c’est devenu assez concret. Mais les négociations n’ont malheureusement pas abouti. L’offre a été refusée parce que les dirigeants de Saint-Étienne demandaient un très gros montant étant donné qu’ils ont les ambitions de remonter très vite en Ligue 1. Ils voulaient me garder. »

Pour échapper à la Ligue 2, Stassin était prêt à rallier la Turquie ou l’Arabie saoudite. Et il a bien reçu des offres. « Si, car le mercato fermait plus tard là-bas. Mais le club a continué à bloquer le transfert. L’Arabie ? Cela aurait pu m’intéresser parce que je ne pense pas que le niveau là-bas soit inférieur à la Ligue 2. Au contraire, il y a de plus en plus de grands joueurs et c’est devenu un championnat avec quelques grosses équipes. C’était d’ailleurs une de celles-là qui me voulait (NdlR : Al-Hilal). Mais ça a aussi été refusé ».

Stassin rêve de la Coupe du Monde, et n’écarte pas un départ en janvier

Retenu contre son gré, Lucas Stassin ne pouvait pas non plus forcer un départ. Arrivé seulement un an auparavant, il avait surtout battu le record du plus gros transfert jamais réalisé par les Verts, à hauteur de 10 M€. Et il avait été soutenu malgré une première partie de saison délicate, avant de prendre son envol en décembre 2024, pour finir avec 12 buts au compteur en Ligue 1. Alors, l’attaquant a pris le temps de digérer. « J’ai eu la pause de la trêve internationale pour un peu digérer tout ça avant. Mais quand je suis revenu à Saint-Étienne, je suis passé à autre chose. J’ai accepté. Et, maintenant, je suis à fond avec l’ASSE et je pense que cela s’est vu lors de mes matchs. J’ai réussi à faire le clic mentalement, même si je ne vous cache pas que ça a été dur pour moi. Mais j’apprends de tout cela et ça m’aidera pour l’avenir », a-t-il assuré.

Bien lancé avec l’ASSE cette saison, il a déjà inscrit 4 buts et les Verts comptent 20 points après 6 journées, occupant la deuxième place du classement. De quoi imaginer un retour en Ligue 1 dès la saison prochaine. À moins que le mercato hivernal s’invite dans la danse. « Je ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne ferme aucune porte. Mais ça pourrait aider pour les Diables en tout cas. Si je fais un gros transfert, je pourrais peut-être espérer être à la Coupe du Monde. Mais, dans tous les cas, j’ai envie de réussir une belle saison, même si je reste à Saint-Étienne », a ainsi précisé Stassin. Le dossier se rouvrira probablement dès janvier.