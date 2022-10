C3 : la réaction de José Mourinho à la défaite de la Roma

Sale soirée pour la Roma. Battue à domicile et réduite à 10 face au Real Betis (1-2) ce jeudi, la Louve a cédé sa première place de groupe en Ligue Europa. Interrogé au micro de DAZN à l'issue de la rencontre, José Mourinho s'est projeté sur la suite de la compétition. « On n'a pas fait un bon match, ils sont techniquement plus forts sur le ballon et avaient plus de contrôle, la contradiction, c'est qu'on a eu les meilleures opportunités, nous : deux incroyables avec Zaniolo et Cristante mais aussi d'autres. »

« On a eu de belles occasions, mais je reconnais leur plus grande qualité technique, peut-être qu'un match nul aurait été le bon résultat. On n'a plus à penser à la première place, l'objectif est de finir deuxième. On va aller à la Conférence, ce sera pour la reconquérir, mais ce ne sera pas notre objectif. Nous avons trois matchs à gagner, à commencer par celui avec Ludogorets » a ainsi déclaré le Portugais de 59 ans, qui retrouvait l'un de ses meilleurs ennemis en la personne de Manuel Pellegrini.