BL : le Bayern Munich conforte sa première place avec sa victoire face au Werder Breme

Le Bayern Munich conforte son fauteuil de leader. Ce samedi après-midi, lors de la 31e journée de Bundesliga, les Bavarois se déplaçaient sur la pelouse du Werder Brême avec l’ambition de prendre 4 points d’avance sur le Borussia Dortmund, dauphin. Et les hommes de Thomas Tuchel, qui ont galéré face au 12e du classement, ont fini par faire le job.

La suite après cette publicité

Il a fallu attendre la deuxième période pour voir l’ouverture du score du Bayern Munich grâce à Serge Gnabry. Quelques minutes plus tard, c’est Leroy Sané qui doublait la mise et scellait la victoire des siens. Car la réduction de l’écart des locaux, signée Schmidt n’a rien changé. Le Bayern Munich met la pression sur Dortmund qui n’a plus le choix : une victoire pour ne pas dire quasi-adieu au titre.

À lire

Bayern Munich : Thomas Tuchel évasif sur une potentielle arrivée de Randal Kolo Muani