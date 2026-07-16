Davide Ancelotti dévoile son plan pour le LOSC

Contacté par le LOSC alors qu’il allait disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Seleção, Davide Ancelotti a débarqué en France après l’élimination des Auriverdes dès les huitièmes de finale par la Norvège. Pour la deuxième fois de sa jeune carrière, le fils de Carlo va vivre une expérience d’entraîneur principal, après son court passage à Botafogo. Officiellement présenté aux médias ce jeudi après-midi, l’Italien semble avoir apprécié l’accueil lillois.

La suite après cette publicité

Ancelotti ne veut pas effacer le travail de Genesio

« Le premier jour a été un jour de test. Je suis arrivé le 7 juillet, j’ai trouvé un groupe qui travaille très bien, qui a une belle culture de l’exigence, qui a du talent. (….) C’est un club avec une identité et une culture très claires. C’est une grande opportunité. Le président transmet des valeurs très claires. Je me suis senti identifié quand j’ai parlé avec le président. J’ai l’opportunité ici de faire un très bon travail. C’est un club qui est en train de grandir, qui a toujours l’ambition de s’améliorer », a-t-il déclaré, avant d’expliquer la vision qu’il avait pour sa nouvelle équipe.

La suite après cette publicité

« Je suis quelqu’un qui veut voir une équipe qui joue avec de l’énergie, de la discipline et qui joue un foot courageux avec le ballon. J’aime bien avoir des joueurs techniques. La priorité, c’est de ne pas perdre le ballon. La deuxième, c’est de le récupérer tout de suite. La troisième, c’est d’être organisé pour le récupérer, si on ne peut pas le récupérer tout de suite. C’est une équipe avec une identité claire. Il y a des choses qui ont été faites avant et qui étaient bonnes. Je respecte ça. Les animaux changent de peau, mais pas d’identité. L’idée générale c’est d’avoir une équipe qui rend les supporters fiers. »

«Je suis prêt pour avoir la responsabilité d’un club comme Lille»

Ensuite, le fils du sélectionneur brésilien a dévoilé les objectifs qui lui avaient été fixés. « On a l’objectif de garder cette ambition européenne. Dans un championnat très compliqué. J’arrive, mais je sais que la Ligue 1 est un championnat très difficile, qui a beaucoup d’équipes compétitives. On doit garder l’ambition qu’on a, mais il faut reste humble. On ne peut pas toujours tout contrôler, il faut avoir un objectif clair. Être compétitif dans toutes compétitions qu’on va jouer. » Enfin, le nouveau coach du LOSC a logiquement été interrogé sur la chance de diriger une formation qualifiée pour la Ligue des Champions malgré sa très faible expérience en tant qu’entraîneur principal.

La suite après cette publicité

« Avoir une opportunité comme ça, c’est magnifique. C’est ‘l’évolution naturelle de ma carrière. Ce n’est pas ma première expérience comme entraîneur, c’est vrai que j’ai un parcours un peu particulier. J’ai commencé ici, dans ce pays il y a 14 ans (adjoint de son père au PSG), j’ai continué comme adjoint, mais dans des clubs exigeants, avec des standards très hauts. J’ai décidé d’aller faire une expérience en Amérique du Sud pour commencer, parce que c’est un environnement très difficile pour un coach, avec beaucoup de pression. Je suis très content de l’avoir fait, je suis un coach meilleur, je suis prêt pour avoir la responsabilité d’un club comme Lille. » Place au terrain maintenant.