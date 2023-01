JT Foot Mercato : les Bleus mettent le feu sur le mercato

Le mercato des Bleus

Si Kylian Mbappé a confirmé durant le Mondial au Qatar son statut de star du football mondiale, d’autres ont rassuré ou se sont révélés. On pense tout de suite à l’attaquant de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani. D’après les informations de nos confrères de L’Équipe, le buteur de 24 ans a marqué beaucoup de points en Bundesliga au point d’avoir tapé dans l’œil du Bayern Munich qui aimerait verrouiller son transfert cet hiver pour une arrivée prévue cet été. Manchester United serait aussi sur le coup et préparerait même une offre de 60 millions d’euros pour s’offrir les services du Français en janvier. Marcus Thuram a aussi vu sa cote grimper en flèche, d’autant que ce dernier présente l’avantage d’être libre en juin 2023. L’avant-centre français est d’ailleurs en pleine réflexion et pourrait aller au bout de son contrat afin de toucher une grosse prime à la signature l’été prochain. D’après le quotidien allemand Bild, Thuram veut franchir un cap. L’Inter, le Bayern Munich Munich, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain sont notamment cités. Auteur d’un très bon Mondial, Olivier Giroud a rassuré les dirigeants de l’AC Milan qui comptent le prolonger. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club et les représentants de l’attaquant tricolore ont prévu de se rencontrer prochainement, afin de finaliser les derniers détails. Le joueur de 36 ans est actuellement lié aux Rossoneri jusqu’en 2024. Poussé vers la sortie l’été dernier, Adrien Rabiot semble avoir retourné la situation puisque la Juventus souhaiterait désormais le garder. Toujours selon le célèbre journal au papier rose, la Vieille Dame lui proposerait un salaire de 7 M€ par saison, un chiffre semblable à ce qu’il touche déjà, mais avec environ 1M€ de bonus, facilement atteignable. Le milieu de terrain toucherait également une prime à la signature comme il sera libre à la fin de la saison.

CR7 fait exploser les réseaux sociaux d’Al-Nassr

Une page de l’histoire se tourne, une autre s’écrit. Après avoir tout raflé en Europe pendant 20 grandes années, Cristiano Ronaldo démarre un nouveau chapitre de sa carrière, peut-être le dernier. Le Portugais de 37 ans a pris son jet privé hier pour se rendre en Arabie Saoudite. L’effet Ronaldo se fait déjà ressentir au pays. Selon le média Al Watan, les tuniques floquées au nom du célèbre numéro 7 se sont arrachées comme des petits pains et sont désormais en rupture de stock ! L’impact de CR7 sur les réseaux sociaux a aussi été immédiat. Le compte Twitter anglais d’Al-Nassr est passé de 90 000 abonnés à plus de 585 000 followers depuis vendredi. Le compte officiel du club saoudien, lui, totalise à présent 3,6 millions de followers. Sur Instagram, Al-Nassr est passé de 800 000 à 6,3 millions d’abonnés. Sur Facebook, ils sont 2,1 millions d’abonnés à la page officielle du club. Ou comment booster les réseaux sociaux du club. Après avoir posé les pieds dans son nouvel environnement, Cristiano Ronaldo s’est plié à la traditionnelle visite médicale et a ensuite été présenté aux supporters de sa nouvelle équipe, dans une ambiance de folie. Désormais, tout le monde attend avec impatience les premiers pas de l’attaquant portugais en Arabie Saoudite.

Les officiels du jour

Le milieu de terrain international brésilien Gerson quitte l’Olympique de Marseille après un an et demi et 13 buts marqués pour revenir dans son pays natal, dans le club de Flamengo où il a joué 107 matches de 2019 à 2021. Un transfert s’élevant à 15M d’euros. L’Olympique de Marseille a aussi annoncé le départ en prêt de l’un de ses grands espoirs. Isaak Touré, recruté l’été dernier en provenance du Havre, va terminer la saison en prêt du côté de l’AJ Auxerre. Le jeune défenseur de 19 ans a découvert l’élite cette saison avec l’OM en participant à cinq rencontres de Ligue 1, sans jamais être titularisé. Il s’agit d’un prêt sans option d’achat. Prêté au Séville FC l’été dernier, Kasper Dolberg est de nouveau prêté par Nice. Cette fois-ci, c’est à Hoffenheim en Allemagne où il effectuera la 2e moitié de saison. A noter qu’une option d’achat est proposée au club de Bundesliga.