Ghana-Uruguay : les compositions officielles

Voilà un match aux allures de Coupe du monde 2010. 12 ans après la fameuse main de Luis Suarez et le penalty raté d’Asamoah Gyan privant les Ghanéens d’une qualification, l’Uruguay et le Ghana se retrouvent dans un duel où les deux formations auront pour objectif de se qualifier. Un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 16h. Dernier au classement avec 1 points, les Uruguayens ont commencé leur Mondial avec un match nul décevant 0-0 contre la Corée du Nord. Face aux Portugais, les coéquipiers de Lus Suarez se sont inclinés 2-0. Pour la sélection qui n’a pas encore marqué le moindre but dans la compétition, c’est la victoire ou rien.

Contrairement à son adversaire, le Ghana a montré de bonnes choses sur le plan offensif. Tout d’abord en ayant failli revenir au score face aux Portugais, mais un raté en fin de match a contraint la sélection africaine à une défaite 3-2. Contre les Coréens, André Ayew et compagnie ont joué avec le feu en se faisant rattrapé 2-2 après avoir mené au score, mais un but de Kudus leur avait permis de gagner. Pour ce match, l’Uruguay jouera en 4-4-2 avec devant la paire Suarez-Nunez. Côté Ghana, ce sera un 4-2-3-1 avec les frères Ayew présents.

Les compositions :

Ghana : Ati Zigi - Seidu, Salisu, Amartey, Baba - Partey, Abdul Samed - J. Ayew, A. Ayew, Kudus, Williams

Uruguay : Rochet - Olivera, Coates, Gimenez, Varela - De Arrascaeta, Bentancur, Valverde, Pellistri - Suarez, Nunez

