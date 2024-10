OM : Quentin Merlin de retour pour Paris ?

Où en est Quentin Merlin ? Le latéral gauche de l’Olympique de Marseille n’a plus disputé la moindre rencontre depuis le 10 septembre dernier, et un match avec l’équipe de France Espoirs contre la Bosnie-Herzégovine (2-0). Toujours sur la touche suite à une blessure à la cuisse droite, l’ancien Nantais n’a pas encore repris l’entraînement. D’après La Provence, il y a plus de chances qu’il puisse être apte pour la réception du Paris Saint-Germain, le 27 octobre, que pour le déplacement à Montpellier, une semaine avant.

Toujours selon le quotidien régional, le sélectionneur des Bleuets Gérald Baticle avait insisté pour qu’il puisse jouer les deux rencontres du rassemblement de septembre, alors que Merlin se plaignait de sa cuisse droite. Alors que le staff médical des Bleuets avait diagnostiqué une simple béquille, celui de l’OM voyait une lésion musculaire. L’OM peut l’avoir mauvaise.