OL - Lille OSC : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 20e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un choc de haut de tableau entre l’Olympique Lyonnais et le Lille OSC. À domicile, les Gones s’organisent dans un 3-4-3 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Clinton Mata, Ruben Kluivert et Moussa Niakhaté tandis qu’Ainsley Maitland-Niles et Abner Vinicius officient comme pistons. Tanner Tessmann et Noah Nartey composent l’entrejeu. En pointe, Pavel Sulc est épaulé par Endrick et Afonso Moreira.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Dogues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Berke Özer dans les cages derrière Tiago Santos, Nathan Ngoy, Aïssa Mandi et Romain Perraud. Le milieu de terrain est assuré par Benjamin André et Ayyoub Bouaddi. Devant, Hakon Haraldsson est soutenu Félix Correia, Ngal’ayel Mukau et Matias Fernandez-Pardo. Olivier Giroud débute sur le banc.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Greif - Mata, Kluivert, Niakhaté - Maitland-Niles, Tessmann, Nartey, Abner - Endrick, Sulc, Moreira

La suite après cette publicité

Lille OSC : Özer - Santos, Ngoy, Mandi, Perraud - André, Bouaddi - Correia, Mukau, Fernandez-Pardo - Haraldsson