Nice : Elye Wahi sort en pleurs au bout de 5 minutes contre l’OL

Il est la recrue phare du mercato hivernal de l’OGC Nice. En perdition du côté de l’Eintracht Francfort après des aventures ratées à Lens et Marseille, Elye Wahi avait réussi des débuts brillants avec les Aiglons. Auteur de trois buts en sept matches, l’attaquant de 23 ans semblait être en train de remonter la pente.

Finalement, un premier coup dur a eu lieu ce dimanche à Lyon. Lors du déplacement face à l’OL, le joueur formé à Montpellier s’est écroulé après un contact anodin avec Hans Hateboer au bout de quelques secondes. Après avoir été pris en charge par les soigneurs et avoir essayé de revenir sur la pelouse, le natif de Courcouronnes a fondu en larmes et a finalement cédé sa place à Kail Boudache au bout de cinq minutes de jeu.