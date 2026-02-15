Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Nice : Elye Wahi sort en pleurs au bout de 5 minutes contre l’OL

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Elye Wahi à Nice @Maxppp
Lyon 2-0 Nice

Il est la recrue phare du mercato hivernal de l’OGC Nice. En perdition du côté de l’Eintracht Francfort après des aventures ratées à Lens et Marseille, Elye Wahi avait réussi des débuts brillants avec les Aiglons. Auteur de trois buts en sept matches, l’attaquant de 23 ans semblait être en train de remonter la pente.

La suite après cette publicité

Finalement, un premier coup dur a eu lieu ce dimanche à Lyon. Lors du déplacement face à l’OL, le joueur formé à Montpellier s’est écroulé après un contact anodin avec Hans Hateboer au bout de quelques secondes. Après avoir été pris en charge par les soigneurs et avoir essayé de revenir sur la pelouse, le natif de Courcouronnes a fondu en larmes et a finalement cédé sa place à Kail Boudache au bout de cinq minutes de jeu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Elye Wahi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Elye Wahi Elye Wahi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier