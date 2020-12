LdC, Man City : Pep Guardiola prévient l'OM

Premier du groupe et déjà qualifié pour les huitièmes de finale, Manchester City aborde sa rencontre face à l’Olympique de Marseille l’esprit libéré. Et pour beaucoup, Pep Guardiola va sans doute faire tourner son effectif en vue du derby de Manchester le week-end prochain. Mais s’il a confirmé qu’il procèdera à une revue d’effectif, le coach espagnol annonce que son équipe ne jouera pas les touristes.

« Quatre ou cinq joueurs des U23 seront avec nous demain. Nous jouerons le match pour le gagner. c’est la meilleure façon de se préparer (pour le derby). Il faut respecter Marseille et l’Olympiakos. Nous jouerons pour gagner, les joueurs le savent. Je ne mets pas de joueurs au repos. Je ne me dis pas « ce joueur ne jouera pas parce que je pense au match suivant ». Contre Porto, nous avons joué pour nous qualifier et nous avons été très bons. L’équipe qui jouera demain pourra jouer contre Manchester United. Je veux gagner demain », a-t-il déclaré en conférence de presse.