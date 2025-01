LOSC : Olivier Létang recadre Roberto De Zerbi

Hier soir, au moment où l’Olympique de Marseille a réussi à égaliser face à Lille au bout du temps additionnel, ça a chauffé entre Roberto De Zerbi et Olivier Létang. En conférence de presse, le coach phocéen n’a d’ailleurs pas hésité à critiquer l’attitude du président des Dogues. Mais ce dernier lui a répondu quelques minutes plus tard.

« Ça ne m’intéresse pas, ça. Moi je ne lui ai pas parlé, je ne lui ai pas adressé la parole. Donc, qu’il fasse son métier d’entraîneur et puis tout ira bien. Voilà… Je ne lui ai pas parlé donc je ne peux pas vous dire quelque chose. J’ai simplement évoqué le fait que monsieur l’arbitre avait fait jouer 25 secondes de plus, en plus du temps additionnel. Et donc, ça s’est très bien terminé avec Monsieur Stinat. Donc je ne vois pas pourquoi l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est venu me parler parce que je ne m’adressais pas du tout à lui », a-t-il confié en zone mixte, dans des propos relayés par RMC Sport.