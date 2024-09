Les mots forts de Lionel Messi et Neymar pour Luis Suarez

Hier, Luis Suarez (37 ans) a annoncé qu’il allait prendre sa retraite internationale après 142 sélections (68 buts) avec l’Uruguay. L’attaquant de l’Inter Miami va disputer un dernier match vendredi face au Paraguay dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. La décision d’El Pistolero a fait réagir la planète football. Ses deux amis, Lionel Messi et Neymar, ont notamment envoyé un message à "Lucho".

Sur Instagram, le Brésilien d’Al-Hilal a partagé une photo de son ancien coéquipier en sélection et il a écrit : «Luisito pour toujours. Tu as inscrit ton nom dans l’histoire du football de ton pays ! Tu es très grand. Je t’aime tellement.» De son côté, La Pulga a lâché : «tu es unique, Luis Suarez, sur et en dehors du terrain !!! Je t’aime beaucoup.» Des mots qui ont dû toucher l’ancien joueur du FC Barcelone. Un club où il a formé un trio magique, la MSN, avec ses deux amis.