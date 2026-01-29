Lens : c’est bouclé avec le Real Salt Lake pour Guilavogui

Comme nous vous le révélions en fin de semaine dernière, Morgan Guilavogui va bel et bien s’engager en MLS du côté du Real Salt Lake puisqu’il n’entrait plus dans les plans de Pierre Sage. L’international guinéen de 27 ans, qui a salué une dernière fois le vestiaire lensois avant de s’envoler pour l’Utah, est déjà sur place et attend désormais de passer sa visite médicale préalable à sa signature.

Si le retour de Guilavogui l’été dernier (après que Lens a bloqué son transfert définitif à St. Pauli) s’est soldé par un échec sportif (1 but en 16 apparitions, 3 titularisations seulement), l’opération financière reste intéressante pour les Sang et Or. Le transfert vers le Real Salt Lake (MLS) devrait rapporter environ 5 millions d’euros au club artésien. De son côté, l’ancien joueur du Paris FC va s’engager pour une durée de 3 ans et demi. Une nouvelle vie va commencer pour l’attaquant de 27 ans, loin de l’échec de ce rendez-vous manqué avec Bollaert.