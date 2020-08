PL : Trent Alexander-Arnold élu meilleur jeune de la saison

On n'oublierait presque qu'il n'a que 21 ans. Avec déjà quasiment 100 rencontres de Premier League (93, pour être exact) et 28 matches de Ligue des Champions au compteur, Trent Alexander-Arnold est déjà un joueur très expérimenté. Élément incontournable du dispositif de Jürgen Klopp à Liverpool, le Scouser participe au renouveau de son poste de latéral - en jouant comme un playmaker notamment - où il s'impose saison après saison comme une référence absolue.

Cette année, alors que son club de toujours a mis la main sur le titre de champion d'Angleterre 30 ans après sa dernière couronne, l'Anglais n'a pas fait tâche, bien au contraire. Apparu dans chacun des 38 matches de Premier League de son équipe, Alexander-Arnold a distillé la bagatelle de 13 passes décisives et inscrit 4 buts dont une merveille de coup franc face à Chelsea, le 22 juillet. Une spécialité chez lui. C'est donc assez logiquement que le défenseur a été élu meilleur jeune du championnat à l'issue de la saison, devant, entre autres, l'intenable trio offensif de l'ennemi honni, Manchester United : Anthony Martial, Mason Greenwood et Marcus Rashford.

