Giovanni van Bronckhorst compare Erling Haaland à Kylian Mbappé

Avant le match d'Europa League face à Dortmund jeudi, le coach des Glasgow Rangers Giovanni van Bronckhorst a comparé Erling Haaland à Kylian Mbappé, en expliquant que le buteur norvégien était au même niveau que l'attaquant du PSG . « Vous voyez toujours Mbappé comme une menace devant le but, et je pense que Haaland est pareil, c'est un joueur qu'on ne veut pas perdre vue car cela peut être fatal et très dangereux devant le but » a expliqué le technicien hollandais à ESPN ce mercredi .

« Je pense qu'il est l'un des meilleurs attaquants du monde. C'est vraiment un joueur qui peut changer le jeu ou décider du sort d'un match. Je pense que très peu de joueurs sont capables de le faire, mais il en fait partie » a déclaré l'ancien milieu du terrain du Barça. L'entraîneur des Rangers sera soulagé d'apprendre qu'Haaland sera absent pour ce 16e de finale aller jeudi. Le Norvégien de 21 ans souffre toujours de problèmes musculaires.