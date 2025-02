Jérémy Stinat prêt à arbitrer à nouveau l’OM

Entre Jérémy Stinat et l’Olympique de Marseille, c’est très compliqué. Après l’épisode en coupe de France avec Medhi Benatia, l’arbitre a fait dégoupiller Pablo Longoria à l’issue du match de Ligue 1 à Auxerre. Sorti du silence pour revenir sur les moments difficiles qui ont suivi cette rencontre, Jérémy Stinat s’est dit prêt à arbitrer à nouveau l’OM si l’occasion se présente.

«Aucun problème pour être sur un match de Marseille. On a une vie et dès qu’on rentre sur un terrain on devient arbitre. Comme si on endossait un autre uniforme, une autre peau», a-t-il déclaré à L’Équipe.