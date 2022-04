Ligue 1 : Lens arrache un nul inespéré contre Nantes

Lens avait toujours de l'espoir. Une semaine après son bon match nul obtenu sur la pelouse du Parc des Princes (1-1) et fort d'une série de 4 matchs sans défaite, le Racing recevait le FC Nantes en confiance et avec l'ambition de viser une place qualificative pour une coupe d'Europe la saison prochaine. Sans Danso en charnière centrale, ni Kalimuendo devant mais avec Haïdara et Ganago à la place, Franck Haise alignait le même onze que face au PSG. En face, les Nantais nourrissaient d'autres intentions à une semaine de la finale de la Coupe de France face à Nice.

Depuis leur qualification au Stade de France, les Canaris semblaient d'ailleurs moins souverains. Ils avaient peut-être la tête à ce grand rendez-vous de fin de saison mais ce début de rencontre, ils le prenaient par le bon bout. En une simple action, un dégagement de Lafont, et une déviation de Coco, Moses Simon lançait parfaitement son équipe (0-1, 8e). Cueillis à froid, les Lensois manquaient de tranchant dans leurs intentions offensives et même de concentration dans le domaine défensif. Sur un nouveau long ballon de Lafont, Gradit manquait son intervention et laissait Leca sécher Moses hors de la surface. Expulsion logique (19e).

Lens revient de très loin

Fariñez prenait place dans le but mais ne rassurait pas davantage. Sur une frappe de Cyprien, il repoussait mal le cuir sur Moses, qui n'avait plus qu'à conclure (0-2, 32e). Mené d'un break et réduit à dix, Lens a vécu une première demi-heure cauchemardesque et ne s'attendait sûrement pas à pareil scénario. Le club nordiste tardait à réagir et c'est finalement après la pause qu'il affichait un visage plus conquérant, à l'image d'un Fofana navigant dans la défense adverse (49e). Sur sa percée suivante, c'est Pereira da Costa qui se mettait en évidence (50e).

Lafont aussi s'employait sur cette reprise d'Haïdara au second poteau (51e) mais finissait par s'incliner sur cette nouvelle initiative de Fofana, conclue par une frappe précise de Pereira da Costa (1-2, 67e). Les Sang et Or reprenaient vie dans cette rencontre, poussés également par leur public et les changements osés de Franck Haise. Nantes n'existait plus et concédait même un penalty après une faute de Lafont sur Saïd. L'entrant Kalimuendo le transformait (2-2, 81e), frôlant même le doublé (83e). Les dernières minutes devenaient étouffantes entre des Lensois en transe et des Nantais dangereux en contre (90e+1, 90e+5), seulement personne ne parvenait à faire la décision au terme de cette rencontre spectaculaire. Avec ce nul, Lens laisse Strasbourg le 5e deux points devant et n'arrange pas ses affaires pour l'Europe.