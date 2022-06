Le Barça pourrait revoir ses plans pour Francisco Trincão

La suite après cette publicité

Selon Mundo Deportivo, l’ailier portugais Francisco Trincão, qui va faire son retour à Barcelone à la fin de son prêt à Wolverhampton, le 30 juin, pourrait être intégré à l’effectif catalan lors de la présaison avant que la direction sportive du club prenne une décision concernant son avenir. L’attaquant de 22 ans, qui ne continuera pas avec les Wolves la saison prochaine, devrait être testé par Xavi, qui souhaiterait lui mieux le connaitre et savoir s’il peut éventuellement s’intégrer à l’attaque des Blaugranas.

Selon le journal ibérique, Trincão, engagé avec le Barça jusqu’en juin 2025, intéresserait le Sporting Portugal, Benfica et Valence. Le club catalan demanderait ainsi plus de 18 millions d’euros pour se séparer de l’international portugais (7 sélections), mais pourrait également consentir à prêter son joueur une saison avec une option d’achat obligatoire ainsi que 30% sur une éventuelle revente de l’ailier. Cette saison Trincão a joué 30 matches en Angleterre, inscrit trois buts et délivré une passe décisive.