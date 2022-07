Atlético : Nehuén Pérez retourne à l'Udinese

Intégré dans le transfert de son compatriote et latéral droit Nahuel Molina vers l'Atlético de Madrid, le défenseur central argentin Nehuén Pérez fait le chemin inverse et retrouve l'Udinese, où il était déjà prêté la saison passée. L'international de l'Abliceleste (1 sélection) s'engage avec les Bianconeri pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en 2027.

«Nehuen, est un jeune et prometteur défenseur qui a prouvé ses qualités la saison dernière dans le Frioul, où il a joué 22 matchs entre le championnat et la Coppa Italia, se consolidant également comme une présence stable dans l'équipe nationale argentine. Il représentera donc une valeur ajoutée pour la défense des Bianconeri, garantissant un leadership et des compétences techniques de premier ordre au groupe dirigé par l'entraîneur Sottil. Bienvenue à Nehuen !», peut-on lire dans le communiqué.