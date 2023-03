MU : Alejandro Garnacho dézingué par un ancien coach

La suite après cette publicité

Nouveau crack du football argentin, Alejandro Garnacho impressionne à seulement 18 ans avec Manchester United. Si son talent ne fait aucun doute, son comportement reste parfois un peu à la limite. En témoigne cette prise de parole de l’un de ses anciens entraîneurs, Jésus Adolfo Marcos, à l’Atletico de Madrid. L’éducateur réputé de l’académie des Colchoneros a dirigé le joyau des Red Devils à l’âge de 15 ans. Dans le journal Mundo Deportivo, il avoue que son ancien poulain était parfois compliqué à gérer au sein d’un effectif.

« Alejandro était un 'enfant de la rue’, issu d’un quartier de Getafe, et nous avons immédiatement décidé de le transférer à l’hôtel de l’académie, car il n’était pas un bon élève. Il était plus intelligent que le reste des garçons, mais il est devenu un fauteur de troubles. C’était un vaurien et un fauteur de troubles à l’intérieur de l’hôtel. Il faisait entrer en douce de la nourriture dans la chambre, des bonbons et des choses comme ça, et il cachait son téléphone et restait dessus jusqu’à tard dans la nuit. (…) Nous jouions sur le terrain du Rayo Majadahonda et j’ai été obligé de le sortir au bout de dix minutes à cause d’un problème d’attitude. Ses instructions étaient de courir et de travailler dur parce qu’ils exerçaient un fort pressing, mais Alejandro ne travaillait pas du tout ».

