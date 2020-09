Le vrai prix du transfert d'Eden Hazard au Real Madrid dévoilé

La suite après cette publicité

L'heure est aux révélations du côté de la Belgique. La Dernière Heure publie ce vendredi une enquête au sujet du transfert d'Eden Hazard de Chelsea au Real Madrid à l'été 2019. Le quotidien belge nous apprend en effet qu'une partie des indemnités de formations dues par la Casa Blanca à l'AFC Tubize, un des premiers clubs de la star belge, a été l'objet d'une tentative de fraude de la part d'une société coréenne. Une possible escroquerie qui aurait ainsi pu coûter 600 000€ au Real, à Tubize et à une banque allemande impliquée dans l'affaire.

Mais cette petite histoire, que l'intéressé ignorait, nous révèle surtout le véritable prix du transfert du Diable Rouge. La publication avance que les pensionnaires du Santiago Bernabeu ont payé 160 M€ aux Blues pour acquérir l'international belge (106 sélections, 32 buts). On connaît également le détail des échéances liées au paiement : 40 M€ en 2019, 56 M€ en 2020 et les 64 M€ restants en 2021. On est donc bien loin des 100 M€ annoncés lors de sa signature ou des 115 M€ avancés par certains sites spécialisés comme Transfermarkt.

Superbe coup de Chelsea

Les Merengues ont donc déboursé 160 M€ pour s'offrir l'ancien Lillois. Une magnifique opération pour les Londoniens puisque, on le rappelle, le natif de La Louvière était en fin de contrat en juin 2021 à Stamford Bridge. Zinedine Zidane avait expressément demandé ce transfert. Et quand ZZ aime, Florentino Pérez ne compte pas !

Cette révélation risque en tout cas d'accentuer la pression sur le n°7 madrilène, auteur d'une première saison globalement décevante dans la capitale espagnole, et ce, malgré le titre en Liga, entre blessures à répétition et prestations en demi-teinte. Luka Modric l'a d'ailleurs prévenu, il sera attendu au tournant en 2020/21. Et désormais, l'aspect économique va également peser. À Eden Hazard de jouer.