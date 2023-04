Pablo Sarabia vide son sac sur le PSG

La suite après cette publicité

Après avoir évolué dans trois championnats, Pablo Sarabia a découvert la Premier League cet hiver. Le meilleur terrain espagnol a rejoint Wolverhampton lors du mercato hivernal. Depuis, l’ancien joueur du FC Séville a disputé 12 matches et inscrit un but. Dans un long entretien accordé à AS, le joueur de 30 ans est revenu sur ses débuts avec les Wolves. Il s’est également exprimé sur sa période compliquée au PSG.

« Il était clair pour moi que je voulais quitter Paris. Je n’avais pas assez de temps de jeu. J’étais au meilleur moment de ma carrière, c’était dommage pour moi de devoir attendre sur le banc de touche que les trois titulaires soient blessés… C’est une situation atypique, j’avais envie de jouer. (…) Je ne voulais pas de cette situation, c’est pourquoi j’ai décidé de partir plus tôt. (…) Je peux raconter des histoires, dire que j’ai partagé un vestiaire avec de grands joueurs, probablement trois des meilleurs de l’histoire du football, mais vous devez valoriser ce qui vous rend heureux et je suis heureux de jouer, de sentir que je fais partie d’une équipe et c’est ce que j’obtiens ici. À Paris, je n’ai pas réussi à jouer ou à avoir mon espace. Avec les trois titulaires, c’était évidemment très difficile. Leur niveau était incroyable, et encore plus avant la Coupe du Monde, où ils étaient spectaculaires. »

