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Ligue des Champions

Galatasaray risque de porter plainte contre Liverpool pour le doigt de Noa Lang

Par Allan Brevi
1 min.
Noa Lang (Galatasaray) @Maxppp

Galatasaray envisage d’engager des démarches officielles après la grave blessure subie par Noa Lang lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool. Le directeur sportif turc, Eray Yazga, a confirmé que le club avait déjà déposé une plainte auprès de l’UEFA et qu’une demande d’indemnisation était en préparation. L’ailier néerlandais s’était gravement coupé le pouce en heurtant un panneau publicitaire en fin de match, nécessitant une opération immédiate.

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Le club stambouliote ne cache pas sa détermination à obtenir réparation si nécessaire. « Si notre demande n’est pas satisfaite, nous pourrions engager des poursuites judiciaires », a précisé Yazga dans un communiqué à la télévision turque HTSpor. Cette affaire intervient dans un contexte déjà compliqué pour Galatasaray, avec la blessure de Victor Osimhen et un calendrier serré en Süper Lig, où l’équipe doit rapidement se remettre pour son prochain choc face à Trabzonspor.

Pub. le - MAJ le
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