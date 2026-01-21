Deux jeunes joueurs de l’OL victimes de cambriolages

Un nouvel incident, malheureusement peu isolé dans le milieu du football, vient de se reproduire à Lyon. Selon les informations du Progrès, des cambrioleurs seraient rentrés chez deux jeunes joueurs de l’OL dans la nuit de mardi à mercredi. Cependant, ils ont été arrêtés à Meyzieu après le signalement de l’une des victimes. Résidant à Villeurbanne, les coupables ont été pris en flagrant délit, pied de biche à la main, avec un butin composé principalement de biens matériels : tablettes, téléphone, console de jeux et vêtements de sport. Les deux suspects ont ensuite été placés en garde à vue par les autorités.

Depuis plusieurs saisons, les joueurs de l’OL sont régulièrement ciblés par ce genre de phénomènes. De Karl Toko-Ekambi à Alexandre Lacazette, en passant par Georges Mikautadze, qui avait déjà été confronté à deux individus encagoulés et armés chez lui, les signalements sont nombreux. Avec l’affaire de mardi soir, la liste des joueurs concernés continue de s’allonger, même si l’identité des deux jeunes joueurs évoluant en Ligue 1, âgés de 18 et 19 ans, reste confidentielle.