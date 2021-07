FC Barcelone : tous les détails du nouveau contrat de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Il n'y a plus de doutes : Lionel Messi défendra les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. Ce matin, divers médias catalans expliquaient que le dénouement de cet épineux dossier était proche. Le joueur a toujours été en faveur de prolonger l'aventure dans son club formateur, mais il fallait régler quelques (gros) détails financiers, notamment vis à vis de l'organisme de contrôle financier de la Liga, qui empêchait la validation du nouveau contrat de La Pulga.

Et visiblement, Joan Laporta a fait le boulot puisque cette même presse catalane annonce maintenant que l'officialisation de la prolongation du natif de Rosario approche, et les dessous des négociations ont été publiés. L'annonce devrait se produire d'ici la fin du mois de juillet. Sport. Le média dévoile d'ailleurs tous les détails du nouveau contrat de la star argentine, qui a fait des efforts conséquents.

Des gros sacrifices

On apprend notamment que son salaire est divisé par deux ! Il a ainsi accepté de réduire jusqu'à 50% des émoluments qu'il percevait jusqu'en juin dernier (entre 60 et 75 millions annuels net selon divers médias), afin d'aider son club, en énorme difficulté financière. Motivé et sûr de lui, il va parapher un contrat de cinq ans, puisqu'il est convaincu qu'il peut encore apporter sur le long terme. Une opinion partagée par le FC Barcelone. Un départ en MLS ou un retour au pays attendront donc.

Le média rajoute que sa clause libératoire sera de 350 millions d'euros. Maintenant, place à la paperasse et le joueur doit notamment signer ce contrat, même s'il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'il a déjà donné le feu vert aux dirigeants et à son entourage. La belle histoire d'amour qui lie le FC Barcelone à son numéro 10 n'est donc pas près de se terminer...