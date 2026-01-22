Galatasaray a transmis une offre pour Thiago Almada

Galatasaray est passé à la vitesse supérieure pour Thiago Almada. Selon nos informations, le club stambouliote a officiellement transmis une offre à l’Atlético de Madrid pour un prêt assorti d’une indemnité supérieure à 3 millions d’euros afin de s’offrir le joueur de 24 ans. Dans cette proposition, Galatasaray se dit prêt à prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur, tandis que les discussions se poursuivent autour de l’intégration d’une option d’achat à la fin de la saison.

Pour rappel,et comme évoqué depuis plusieurs jours, l’international argentin est coché par les dirigeants de SuperLig afin de renforcer le secteur offensif turc. Le projet sportif présenté par Galatasaray a fortement séduit Thiago Almada. Ces discussions ont permis de poser les bases du rôle que pourrait occuper le joueur au sein de l’équipe. Le feu vert du joueur est donc donné, reste à savoir si ce mercato hivernal sera la période de départ pour le sud-américain.